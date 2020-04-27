Подняли на ноги всех “копов”: под Харьковом загадочно пропал маленький ребенок, фото и видео

В воскресенье, 26 апреля, под Харьковом без вести пропала 6-летняя Милена Шевелева.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Приметы девочки: на вид 6-7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, зелено-карие глаза, носит очки.
Пропала 6-летняя Милена Шевелева
Пропала 6-летняя Милена Шевелева
Пропала 6-летняя Милена Шевелева
Была одета в куртку сиренево-розового цвета с капюшоном, черные кроссовки Nike с розовыми вставками, черные спортивные штаны.
Поиск 6-летней Милены Шевелевой
Поиск 6-летней Милены Шевелевой
Поиск 6-летней Милены Шевелевой
Поиск 6-летней Милены Шевелевой
Поиск 6-летней Милены Шевелевой
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: (05764) 5-14-33, (063) 830-47-68, (05764) 5-16-63, 102 или другими доступными способами.
В настоящее время на розыск ребенка по тревоге поднят личный состав Золочевского отделения полиции и ближайших территориальных подразделений главного управления полиции. К розыску девочки также привлечены курсанты Харьковского национального университета внутренних дел, волонтеры. В общей сложности около 500 человек.
Напомним, как сообщал “источник”, ранее в Киеве искали несовершеннолетнего Максима Ижовского. Мальчика последний раз видели на станции метро Выдубичи, откуда он намеревался на электропоезде ехать на постоянное место жительства в городе Яготин.
Также в Киеве, в Соломенском районе, пропал 10-летний мальчик, не вернувшийся домой после школы.