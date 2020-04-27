Два футболиста “Шахтера” попали в список самых желаемых приобретений топ-клубов

Известный западный ресурс Bleacher Report составил список из 7 молодых бразильских футболистов, которые в ближайшее время могут стать игроками европейских топ-клубов. В рейтинг также попали два футболиста донецкого “Шахтера”.

По данным журналистов, у грандов европейского футбола есть предметный интерес к защитнику Додо и вингеру Тете.

Издание отмечает, что Додо хочет “Бавария”, но в немецком клубе не согласны с ценой на игрока в 30 миллионов евро.

В свою очередь в Тете заинтересованы итальянские “Рома” и “Милан”, а сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро.

Тете сыграл за “Шахтер” 36 поединков в этом сезоне, забив девять голов и сделав семь результативных передач. Додо провел 27 поединков, в которых забил четыре гола и сделал девять ассистов.

Напомним, что “Шахтер” готов отпустить легионера Тете в английский клуб, но если получит за него как минимум 70 миллионов евро.