ФИФА изменит правила футбола из-за коронавируса: первые детали

В ФИФА намерены изменить правила футбола, дабы помочь игрокам справиться с возвращением футбола после пандемии коронавируса.

В частности, организация собирается позволить командам увеличить количество разрешенных замен до пяти.

Как пишет британская пресса, после перерыва во время матча у команд будет право делать замены только в рамках трех прописанных в правилах временных промежутков. Это поможет максимально сократить количество ненужных пауз в матче.

В ФИФА эти меры оправдывают тем, что после возобновления сезона футболистам нужно провести большое количество поединков за короткий период времени.

Ожидается, что изменения вступят в силу лишь после получения утверждения со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Напомним, что в УЕФА объявили о решении не переименовывать Евро-2020.