В Рубежном один пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии

По состоянию на 27 апреля в инфекционном отделении КНП “Рубежанская центральная городская больница” на лечении находятся 3 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Рубежанского городского совета

1 пациент в тяжелом состоянии находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.

Всего 4 подтвержденных случая.

Напомним, что в целом по Луганской области по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 29 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (3 выздоровели).