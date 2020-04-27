Десятки новых случаев и смерть в больнице: данные по коронавирусу в Киеве на 27 апреля

За прошедшие сутки в Киеве подтверждено 32 новых случая заболевания коронавирусом, двое из заболевших – медики.

Италия и Британия побеждают в “битве”: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве по состоянию на утро 27 апреля – 1220.

Кроме того, за минувшие сутки в Киеве один человек умер от осложнений коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирус в Киеве забрал жизни 23 людей.

Среди заболевших за минувшие сутки 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 до 71 лет.

Среди мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом – 20 семинаристов из Киево-Печерской Лавры.

Одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 392 новых случая. Всего с начала пандемии, зафиксировано 220 летальных случаев, 864 пациента выздоровели.