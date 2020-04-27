Карантин в Украине: когда планируется запуск общественного транспорта

В Украине с 12 мая правительство восстановит городское, пригородное и междугородное пассажирское сообщение.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью “Лига.net“. Таким образом, карантин в Украине начнут ослаблять, передает Обозреватель

“Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров — невыгодно. Выгоднее не летать”, – пояснил министр.

Он также уточнил, что некоторые ограничения все же будут действовать.

“Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет “плюс” от Минздрава — у них первая скрипка”, – пояснил Криклий.