Когда в Украине запустят движение маршруток, автобусов и поездов: названа точная дата

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 12 мая в Украине планируют возобновлять пассажироперевозки в городах, пригородное, междугороднее сообщение.

Об этом сообщает “Лига. Бизнес”.

“Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров – невыгодно. Выгоднее не летать”, – считает Криклий.

По его словам, наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

“Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет “плюс” от Минздрава – у них первая скрипка”, – рассказал министр.

Ранее “источник” сообщал, что врач-инфекционист, иммунолог Игорь Марков раскритиковал план снятия карантина в Украине.