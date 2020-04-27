Коронавирусом заразились три миллиона человек в мире: какие страны лидируют по смертности

По состоянию на утро 27 апреля, количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило отметку в три миллиона человек.

Италия и Британия побеждают в “битве”: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldofmeters.com.

По состоянию на 11:45 COVID-19 подтвержден у 3,003,392 людей по всему миру.

От осложнений коронавирусной инфекции умерло 207,096 человек. Выздоровело 882,668 людей.

Первое место по количеству заболевших COVID-19 занимает США, где заразилось 987,322 людей. На второй позиции Испания – 226,692 больных. Третья страна по количеству зараженных коронавирусом Италия, там подтверждено 197,675 случаев заболевания.

При этом лидером по смертности от COVID-19 является также США, где болезнь забрала жизни 55,415 людей. Вторая по показателям смертности Италия – 26,644, третья – Испания с 23,190 смертями от осложнений коронавирусной инфекции.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 392 новых случая. Всего с начала пандемии, зафиксировано 220 летальных случаев, 864 пациента выздоровели.