Не хватит денег даже на еду: в Черновцах работники рынка устроили пикет ОГА, фото

В Черновцах работники рынков пикетируют облгосадминистрацию с требованиями возобновить работу рынков, закрытых в рамках карантина.

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Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Торговцы считают несправедливой ситуацию, когда закрытые помещения супермаркетов продолжают работу, а базары на открытом воздухе – нет.

Предприниматели заявляют об ущемлении прав, опасаясь, что простой их окончательно обанкротит, поскольку денег не хватит не только на закупку товара, но и себе на еду. Люди просят Черновицкую ОГА пойти на уступки и разрешить им работать.

“Чтобы хоть через один ларёк разрешили открыть, чтобы мы держались на плаву“,- сказал один из участников митинга.

Как сообщал “источник”, в городе Каменское Днепропетровской области 25 апреля предприниматели взяли штурмом два рынка и возобновили торговлю.