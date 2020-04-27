В Лисичанске водитель уже в третий раз за год попался пьяным за рулем

За минувшие выходные патрульные Луганской области 7 обнаружили нетрезвых водителей, в дальнейшем их судьбу будет решать суд.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области

Один из случаев произошел 25 апреля, около 14 часов, на улице Петра Шевченко в Лисичанске. Патрульные остановили автомобиль ВАЗ 21013 за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем, инспекторы заметили, что водитель нетрезв и от него очень пахнет спиртным. По требованию пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель наотрез отказался в присутствии свидетелей. Оказалось, что гражданин не впервые садится за руль в нетрезвом состоянии, а уже в третий раз в течение года. К тому же он никогда не получал водительское удостоверение, за что получил постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП. Также патрульные составили на гражданина протокол по ч. 3 ст. 130 КУоАП (третье в течение года управление в состоянии опьянения). От управления автомобилем, мужчину отстранили.

Другой случай произошел 26 апреля, около четырех утра, на проспекте Центральном в Северодонецке. Патрульные заметили автомобиль Jaguar XJ, который ехал с нарушением правил дорожного движения. Остановив автомобиль, инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. У него также отсутствовал полис обязательного страхования. При составлении административных материалов, водитель начал выражаться нецензурно в присутствии свидетелей и в сторону рядовых граждан. Мужчину доставили в Северодонецкий отдел полиции для составления административных материалов по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), по ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без соответствующих документов) и ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).