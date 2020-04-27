Стала первой леди “западного” образца: интересные детали о жене Ким Чен Ына и его детях

В контексте слухов о возможной преждевременной кончине лидера КНДР Ким Чен Ына, поднялся интерес к его близкому окружению и семье.

Ким Чен Ын женился в 2009 году на бывшей певице Ли Соль Чжу. Она родом из очень уважаемой семьи. Так, ее отец – профессор, а мать – врач-гинеколог.

Стоит отметить, что супруга Ким Чен Ына не обделена талантами и обучалась вокалу в Китае. В 2005 году она побывала в Южной Корее в составе группы поддержки северокорейской делегации во время Чемпионата Азии по легкой атлетике в Инчхоне.

Впервые о ней в контексте супруги заговорили 25 июля 2012 года, при том, что вместе супругов заметили несколькими неделями ранее.

Интересно, что прошлое первой леди постарались тут же уничтожить и даже изъяли из продажи все CD-диски с ее записями.

После женитьбы Ким Чен Ын, благодаря своей жене, ввел некие вольности в требованиях к внешнему облику женщин Северной Кореи, чего не было ранее.

По примеру Ли Соль Чжу им разрешили носить брючные костюмы и джинсы, черные колготки, туфли на платформе и каблуках. Был отменен запрет на езду женщин на велосипеде. Говорят, что Ким Чен Ын хочет быть похожим на президента США Джона Кеннеди, а свою жену видит в роли гламурной Джеки Кеннеди, которая славилась на весь мир своим стилем, элегантностью и безукоризненными манерами.

Ли стала первой в истории КНДР настоящей “первой леди” западного образца — которая открыто появлялась на официальных мероприятиях с супругом, сопровождала его в поездках за границу.

Японский повар, который одно время работал в Северной Корее, назвал ее “очаровательной женщиной с удивительно нежным голосом”. Перед тем, как он вернулся в Японию, она подарила ему сумочку от Dior.

По данным разведки Южной Кореи своего первенца Ли Соль Чжу родила в конце 2010 или начале 2011-го года. Имя мальчика неизвестно.

Второй ребенок, девочка, появился на свет в конце 2012 года или в начале 2013-го года. Ее назвали Ким Чжу Э. Третий ребенок в семье лидера родился в феврале 2017 года. До сих пор неизвестны не только имя, но даже пол ребенка.

Ким Чен Ын никогда не говорил о своих детях публично. Например, госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что во время саммита в Сингапуре в апреле 2018 года лидер КНДР обмолвился только, что не хочет, чтобы его дети “всю жизнь несли на своих спинах груз ядерного оружия”.

Что касается детства самого Ким Чен Ына, то он с младенчества привык жить в неимоверной роскоши. Его родители Ким Чен Ир и бывшая балерина Ко Ен Хи внушили ему, что он – полубог. Известно, что в школе он вел себя грубо с другими учениками, не стесняясь бить их и плевать им в лицо. А дети и учителя были слишком напуганы, чтобы жаловаться на “наследного принца”.

В его игровых комнатах “игрушек было больше, чем в любом европейском магазине”. У него были личные слуги, состоявшие при нем круглосуточно. В саду дома для его развлечения в клетках содержались звери — обезьяны, медведи. Он часто носил сшитую на заказ миниатюрную военную форму. У Ким Чен Ира были старшие дети, однако диктатор решил передать власть именно Ким Чен Ыну, так как считал его характер наиболее подходящим для жесткого управления государством.

Как ранее сообщал “источник”, в СМИ уже начала распространяться информация о возможном преемнике Ким Чен Ына – его младшей сестре Ким Йо Чжон.