Актуальная информация о COVID-19 на Луганщине (КАРТА)

По состоянию на 27 апреля в Луганской области зарегистрировано 29 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. 13 больных лечатся амбулаторно, 13 в стационаре, в т.ч. 1 человек в реанимационном отделении. Трое больных выздоровели. Больной в г. Северодонецк еще продолжает лечение клинических симптомов болезни.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Всего, за период с начала пандемии, по области обработано 158 подозрений.
Возрастная структура заболевших:
дети 0 – 14 лет – 1;
подростки 15 – 17 лет – 1;
взрослые 18 -29 лет – 4;
30 – 49 лет – 12;
50 – 65 лет – 4;
старше 65 лет – 7.
Итак, судя по карте, два новых случая в период с 24 по 27 апреля добавилось в Лисичанске и Новопскове.