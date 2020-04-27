Актуальная информация о COVID-19 на Луганщине (КАРТА)

По состоянию на 27 апреля в Луганской области зарегистрировано 29 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. 13 больных лечатся амбулаторно, 13 в стационаре, в т.ч. 1 человек в реанимационном отделении. Трое больных выздоровели. Больной в г. Северодонецк еще продолжает лечение клинических симптомов болезни.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Всего, за период с начала пандемии, по области обработано 158 подозрений.

Возрастная структура заболевших:

дети 0 – 14 лет – 1;

подростки 15 – 17 лет – 1;

взрослые 18 -29 лет – 4;

30 – 49 лет – 12;

50 – 65 лет – 4;

старше 65 лет – 7.

Фото: ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”

Итак, судя по карте, два новых случая в период с 24 по 27 апреля добавилось в Лисичанске и Новопскове.