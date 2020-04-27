Под угрозой все? Ученые шокировали заявлением о новом способе передачи коронавируса

По данным итальянской ассоциации медицины окружающей среды (SIMA), следы РНК SARS-Cov-2 были обнаружены в мельчайших частицах атмосферы.

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Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Результаты исследования могут стать полезными для предупреждения новой эпидемии.

“Первые доказательства, касающиеся присутствия коронавируса в мелких частицах, были получены в результате анализа выборки из 34 образцов ультрадисперсных частиц PM10 в окружающей среде промышленных объектов провинции Бергамо. Они забирались двумя разными пробоотборными устройствами для воздуха непрерывно в период трех недель, с 21 февраля до 13 марта“, — отметил координатор группы научных исследований Леонардо Сетти.

При этом, полученные результаты не выявили присутствия в мелких частицах атмосферы коронавируса в контактном виде, однако в ней были обнаружены следы его РНК. Это не значит, что содержащийся в них вирус способен заражать людей, однако частички могут стать индикатором случаев заболевания в районах, где выявляются эти следы.

“Доказательство, что РНК SARS-CoV-2 может присутствовать в мелких частицах в воздухе, не служит безусловным свидетельством существования третьего способа заражения. Однако следует учитывать в ходе так называемой второй фазы необходимость поддержания низких уровней выброса мелких частиц, чтобы не создать риска и не спровоцировать потенциального распространения вируса“, – пояснил вирусолог и главный врач больницы Галеацци в Милане Фабрицио Прельяско.

Он добавил, что возможности того, что частички РНК могут способствовать распространению вируса исключать нельзя. Однако пока неизвестна вирусная нагрузка этого способа передачи и его роль в инфицировании.

Как сообщал “источник”, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто дал свой прогноз, сколько заболевших коронавирусной инфекцией будет в Украине до конца начавшейся недели – до 3 мая их может быть 12 921.