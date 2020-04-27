Бросался с кулаками на “копов”: в Киев топ-чиновник попал в скандал из-за женщины, фото и видео

Топ-чиновник Киевской городской государственной администрации (КГГА) попал в громкий скандал в столице – он якобы бросался с кулаками на “копов”, пытаясь “защитить” женщину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает “Киев Оперативный”.

По его данным, на улице Льва Толстого правоохранители остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития КГГА Людмила Костенко. Она забыла включить фары.

“По сути, ничего бы не было – в 99% случаев за такое правонарушение “копы” просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так и закончилось бы, но в стороне от Костенко сидел еще один чинуш – Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя в КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий)”, – сказано в сообщении.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Отмечается, что он пытался угрожать “копам”, а после вышел из авто и набросился на инспектора патрульной полиции с кулаками. Его задержали, а полицейскому вызвали “скорую”. Автомобиль уехал на штраф-площадку.

Как сообщал “источник”, ранее нетрезвый чиновник Государственной фискальной службы Игорь Лагутин в Харькове устроил ДТП и скрылся с места происшествия.