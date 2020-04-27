Украина возобновляет эвакуацию своих граждан из-за границы: названы главные направления

Министерство инфраструктуры анонсировало специальные рейсы в Украину из разных стран мира для возвращения желающих домой.

Третий миллион уже близко: онлайн карта и главные цифры по коронавирусу

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

При этом обязательным условием возвращения в Украину будет прохождение обсервации в течении двух недель.

“У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения – в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последнее будет осуществляться с помощью приложения “Действуй дома” на платформе “Действие“, – уточнил Владислав Криклий.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Как сообщал “источник”, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто дал свой прогноз, сколько заболевших коронавирусной инфекцией будет в Украине до конца начавшейся недели – по состоянию на воскресенье, 3 мая, в Украине будет 12 921 заболевший COVID-19.