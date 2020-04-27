В КНДР сделали неожиданное заявление о “пропаже” Ким Чен Ына

В Северной Корее сделали неожиданное заявление о том, почему Ким Чен Ын не появляется на публике, что стало поводом для слухов о его тяжелом состоянии или смерти.

Соответствующее сообщение появилось утром в понедельник, 27 апреля, в центральной газете народной республики “Нодон синмун”.

По ее данным, Ким Чен Ын “работает с документами”, именно поэтому не участвует ни в каких мероприятиях. Он якобы направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. При этом, когда он это сделал, не указано.

Кроме того, в материале нет фото лидера КНДР, которые могли бы прояснить ситуацию.

Как известно, ранее разведка США начала проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства. Появились слухи и о том, что он умер.

В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын якобы жив и здоров. В случае же его смерти новым главой КНДР может стать Ким Е Чжон, его младшая сестра.