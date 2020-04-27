Сколько украинцев заболеют коронавирусом до 3 мая: социолог озвучил пугающий прогноз

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто дал свой прогноз, сколько заболевших коронавирусной инфекцией буде в Украине до конца начавшейся недели.

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Об этом Паниотто написал в Facebook.

Согласно расчетам эксперта, по состоянию на воскресенье, 3 мая в Украине будет 12 921 заболевший COVID-19. Отметку в 10 тысяч больных страна переступит в четверг, 30 апреля.

При этом, прогноз Паниотто на прошедшую неделю оказался точным.

“На сегодня по прогнозу должно было быть 8616, а было 8617. За неделю один лишний больной по сравнению с прогнозом!“, – написал он.

Как сообщал “источник”, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что уменьшение количества зараженных коронавирусом сможет ускорить процесс выхода Украины с карантина.