В Украину вернется жара до +22, но не сразу: прогноз погоды на начало недели

На следующей неделе температура воздуха в Украине будет постепенно повышаться и к среде, 29 апреля, достигнет в некоторых регионах +20..+24 градусов.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В понедельник, 27 апреля, дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах от +11 до +18 градусов, а ночная – от +3 до +7 градусов. В большинстве регионов страны – без осадков, облачно, с прояснениями.

Во вторник, 28 апреля, температура днем будет составлять от +11 градусов в Луганской области до +21 градуса на Закарпатье, в большинстве областей – от +14 до +19 градусов. Ночная температура во всех регионах составит +3..+6 градусов. По всей Украине – облачно, с прояснениями, без существенных осадков.

В среду, 29 апреля, дневная температура в большинстве регионов составит +16..+22 градуса, а ночная – от +5 до +9 градусов. В большинстве регионов солнечно, без осадков, на Закарпатье возможен дождь.

Как сообщал “источник”, на воскресенье, 26 апреля, синоптики прогнозировали в Украине дожди и порывистый ветер.