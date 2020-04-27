Страшно подумать: в Одессе обнаружили жуткую находку в еде, фото

В Одессе местный житель нашел в приобретенной буханке хлеба кусок асфальта.

Об этом сообщает Telegram-канал “Одесса Info”.

“Нашли хлеб с куском асфальта“, – отмечается в сообщении.

Хлеб был приобретен на улице Марсельской, “в хлебной будке”.

“А теперь представьте в каких условиях его пекут, если там люди уже даже асфальт находят”, – сообщили под фото.

Как сообщал “источник”, ранее под Киевом в один из продуктовых магазинов привезли хлеб “из прошлого”, на упаковке которого стояла дата изготовления трехгодичной давности.

Кроме того, ранее в одном из супермаркетов Деснянского района Киева местный житель приобрел буханку хлеба с червями.