Унесли сотни жизней: появилась детальная карта “дорог смерти” в Украине

В сети появилась карта трасс Украины, на ней изобразили топ-15 автодорог по количеству ДТП.

Карту опубликовали в Telegram-канале Pics&Maps.

В Украине за прошлый год и первый квартал 2020-го произошло почти 197 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 4,2 тысячи человек и 39,4 тысяч – получили травмы.

Самой опасной трассой можно назвать М-06 Киев-Чоп, больше всего аварий происходит на ее участках в Киевской, Житомирской, Ровненской, Закарпатской и Львовской областях. На М-06 за указанный период произошло 757 ДТП, почти 200 человек погибли.

Опасны также дороги Киев-Одесса и Киев-Харьков.

Больше 200 ДТП произошло также на трассе М-07 Киев-Ягодин.

Ранее “источник” сообщал, что в сети появилось видео трассы под Киевом с почти нулевой видимостью из-за сильного задымления.