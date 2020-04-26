В России устроили дикую “ковид-пати” посреди улицы и нарвались на “копов”: видео

В Москве во время карантина из-за пандемии коронавируса устроили массовую уличную дискотеку.

“Бунт” в Германии и свыше 200 тыс. смертей: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщают в паблике “Типичная Москва”.

Дискотеку устроили в московском районе Южное Бутово, толпа людей начала танцевать во дворе, между домами.

“Ковид-пати разогнали полицейские, вызванные офигевшими соседями. Если ваша вечеринка похожа на эту – даже не вздумайте нас приглашать”, – говорится в сообщении.

Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на утро, 26 апреля, коронавирус COVID-19 в Украине зафиксировали у 8617 человек, из них 209 летальных случаев, 840 человек выздоровели.

Также “источник” сообщал, что в одном из общежитий в Александровском районе города Запорожья зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, общежитие закрыли, больных отправили на лечение, а контактных – на обсервацию.