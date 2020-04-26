Какой там карантин: украинцы брали “штурмом” отделении банка ради пенсий, видео

В Черкассах пенсионеры, проигнорировав карантинные ограничения, выстроились в огромную очередь за пенсиями.

Об этом сообщает Telegram-канал “Украина 24/7”.

“Чтобы получить пенсии и помощь 1 тыс. гривен от Кабмина, а также чтобы заплатить коммунальные платежи, пенсионеры с самого утра стояли в очереди, напрочь забыв о безопасной дистанции“, – отмечается в сообщении.

Многие из пенсионеров боятся пользоваться платежными картами, поэтому стоят в очередях, чтобы получить наличные.

В ходе ожидания в очереди периодически возникали конфликты, в том числе, на почве политических разногласий.

Необходимо отметить, что все пенсионеры были в медицинских масках.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве в период карантина возле отделения Ощадбанка собралась большая группа пенсионеров, пытавшихся попасть в здание.