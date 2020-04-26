Вылечившийся от коронавируса премьер Британии Борис Джонсон выйдет на работу: названа дата

Премьер-министр Британии Борис Джонсон готовится вернуться к своим обязанностям.

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Об этом сообщает издание ВВС.

Политик собирается выйти на работу в понедельник, 27 апреля. Премьер сражался с вирусом на протяжении двух недель, и теперь готов к обычной жизни.

Глава МИД Британии Доминик Рааб, который замещал премьера в его отсутствие, заявил, что Джонсон “рвется в бой”.

Отметим, что Борис Джонсон первым выступил против снятия карантинных ограничений после того, как переболел COVID-19.

Напомним, 26 апреля в Британии заявили о значительно меньшем количестве летальных случаев от коронавируса, чем днем ранее. В Англии, Шотландии и Уэльсе умерли 368 человек.

Как сообщал “источник”, премьер-министр Британии Борис Джонсон, который ранее заразился коронавирусом, оказался в реанимационном отделении больницы.

Также в Британии не исключают возможность продления карантина из-за пандемии коронавируса до 2021 года.