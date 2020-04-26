Один из самых титулованных клубов Европы может быть изгнан из элитного дивизиона из-за договорного матча

Греческий “Олимпиакос” подозревается в участии в договорном матче и может быть понижен в классе.

Об этом сообщает Sports DNA.

По данным источника, под подозрение правоохранительных органов попал матч сезона-2014/15 года между “Олимпиакосом” и “Атромитосом”. Пирейский клуб одержал победу со счетом 2:1. В тот момент “Олимпиакос” вел упорную борьбу с “Панатинаикосом” за чемпионский титул, поэтому клуб очень нуждался в очках.

Если вина клубов будет доказана, то они оба будут переведены во второй дивизион и оштрафованы на три миллиона евро. Владельцы клубов, а также другие обвиняемые будут навсегда отлучены от футбола.

“Олимпиакос” является одним из титулованных клубов в Европе. Пирейский клуб за свою историю завоевал 75 трофеев (44 чемпионских титула, 27 раз выигрывал Кубок страны и четырежды – национальный Суперкубок).

Ранее сообщалось, что в Украине были наказаны участники договорных матчей.