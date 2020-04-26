В Германии футболистов заставят перестать быть мужчинами ради возобновления матчей

Руководство чемпионата Германии может запретить футболистам заниматься сексом, если у кого-то из партнеров будут симптомы китайского коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, это является одним из условий возобновления футбольного сезона, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Также игрокам запретят обниматься и целоваться при праздновании голов, делать коллективные фото и пожимать руки друг другу перед началом матча. Каждому футболисту будет выдаваться личная бутылка с водой. Игрокам планируется регулярно измерять температуру и проводить тесты на коронавирус. Во время матчей на стадионе не смогут находиться больше 300 человек, включая футболистов, членов команд и журналистов.

После 25 туров лидером чемпионата Германии является “Бавария”, которая набрала 55 очков. В лидирующую группу также входят дортмундская “Боруссия” (51), “РБ Лейпциг” (50), менхенгладбахская “Боруссия” (49) и “Байер” (47).

Ранее сообщалось, что в Германии футболистов могут заставить играть в масках.