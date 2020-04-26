В Минздраве озвучили главное условие быстрого выхода Украины из карантина

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Уменьшение количества зараженных коронавирусом сможет ускорить процесс выхода Украины с карантина.

“Бунт” в Германии и свыше 200 тыс. смертей: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

“Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап”, – сказал Ляшко.

Напомним, новый план выхода из карантина, опубликованный Кабинетом министров, подразумевает пять этапов, на каждом из которых будут сниматься некоторые ограничения.

Первый этап (с 11 апреля):

  • парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
  • часть объектов индустрии красоты;
  • тренировки в командных видах спорта;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
  • кофейни (обслуживание на вынос);
  • автомойки, веломагазины, велопрокат;
  • заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Второй этап:

  • бытовое обслуживание населения;
  • возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
  • заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
  • кинотеатры под открытым небом;
  • спортзалы и фитнес-центры (с ограничениями и без бассейнов);
  • отели;
  • возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

Третий этап:

  • спортивные и детские площадки;
  • заведения образования (отдельные);
  • метро (спецперевозки);
  • пассажирские перевозки в пределах области;
  • ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок);
  • театры и кинотеатры;
  • хостелы, санатории, базы отдыха;
  • заведения общественного питания с посетителями.

Четвертый этап:

  • метро и весь наземный пассажирский транспорт;
  • ТРЦ и другие развлекательные заведения;
  • спортзалы и фитнес-центры;
  • заведения общественного питания;
  • заведения культуры;
  • заведения образования;
  • плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап:

  • предполагается снятие всех остальных ограничений, кроме тех, которые установлены местной властью.

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