В Минздраве озвучили главное условие быстрого выхода Украины из карантина

Уменьшение количества зараженных коронавирусом сможет ускорить процесс выхода Украины с карантина.

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Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

“Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап”, – сказал Ляшко.

Напомним, новый план выхода из карантина, опубликованный Кабинетом министров, подразумевает пять этапов, на каждом из которых будут сниматься некоторые ограничения.

Первый этап (с 11 апреля):

парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);

часть объектов индустрии красоты;

тренировки в командных видах спорта;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

кофейни (обслуживание на вынос);

автомойки, веломагазины, велопрокат;

заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.

Второй этап:

бытовое обслуживание населения;

возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;

заведения общественного питания (обслуживание на вынос);

кинотеатры под открытым небом;

спортзалы и фитнес-центры (с ограничениями и без бассейнов);

отели;

возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

Третий этап:

спортивные и детские площадки;

заведения образования (отдельные);

метро (спецперевозки);

пассажирские перевозки в пределах области;

ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок);

театры и кинотеатры;

хостелы, санатории, базы отдыха;

заведения общественного питания с посетителями.

Четвертый этап:

метро и весь наземный пассажирский транспорт;

ТРЦ и другие развлекательные заведения;

спортзалы и фитнес-центры;

заведения общественного питания;

заведения культуры;

заведения образования;

плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап:

предполагается снятие всех остальных ограничений, кроме тех, которые установлены местной властью.

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