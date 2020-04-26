В Минздраве озвучили главное условие быстрого выхода Украины из карантина

Уменьшение количества зараженных коронавирусом сможет ускорить процесс выхода Украины с карантина.
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Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.
“Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап”, – сказал Ляшко.
Напомним, новый план выхода из карантина, опубликованный Кабинетом министров, подразумевает пять этапов, на каждом из которых будут сниматься некоторые ограничения.
Первый этап (с 11 апреля):
- парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);
- часть объектов индустрии красоты;
- тренировки в командных видах спорта;
- оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
- кофейни (обслуживание на вынос);
- автомойки, веломагазины, велопрокат;
- заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.
Второй этап:
- бытовое обслуживание населения;
- возобновление обучения выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
- заведения общественного питания (обслуживание на вынос);
- кинотеатры под открытым небом;
- спортзалы и фитнес-центры (с ограничениями и без бассейнов);
- отели;
- возобновление спортивных соревнований, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.
Третий этап:
- спортивные и детские площадки;
- заведения образования (отдельные);
- метро (спецперевозки);
- пассажирские перевозки в пределах области;
- ТРЦ (без зон развлечения и детских площадок);
- театры и кинотеатры;
- хостелы, санатории, базы отдыха;
- заведения общественного питания с посетителями.
Четвертый этап:
- метро и весь наземный пассажирский транспорт;
- ТРЦ и другие развлекательные заведения;
- спортзалы и фитнес-центры;
- заведения общественного питания;
- заведения культуры;
- заведения образования;
- плановую медицинскую и стоматологическую помощь.
Пятый этап:
- предполагается снятие всех остальных ограничений, кроме тех, которые установлены местной властью.
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