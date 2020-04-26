Сеть взорвало видео с позирующим Лукашенко во время “антикоронавирусного” субботника

Президент Беларуси Александр Лукашенко на субботник взял с собой собаку.

Об этом сообщает российский журналист Дмитрий Смирнов на своей Twitter-странице.

Гарант страны вместе со своей командой также сделал и фото, как проходил субботник. В сети опубликовали видео “фотосессии”. Лукашенко попросил померанского шпица смотреть в камеру.

“Ну, давай! Малыш, смотри вон туда!”, – сказал президент Беларуси.

«Ну, давай! Малыш, смотри вон туда!»: Александр Григорьевич и померанский шпиц на субботнике pic.twitter.com/lq4uuQhOt9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 25, 2020

Также в сети высмеяли, что глава государства пришел буз сына Николая. Отметим, что практически на все мероприятия глава государства брал с собой младшего ребенка.

Напомним, собаку Лукашенко весь субботник носил в корзине.

Как сообщал “источник”, президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз выдал новое неожиданное заявление про коронавирус.

Также Лукашенко выдал перл про коронавирус, рассказав, как стоит с ним бороться, чтобы не заболеть.