Взрывы на военных складах в Балаклее: вскрылись скандальные детали о причинах масштабного ЧП

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов в Балаклее подготовила свой первый отчет.

Об этом сообщает глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия на своей Facebook-странице.

Как выяснилось, в Балаклее имел место подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю, а не атака беспилотника. Против этого свидетельствуют два факта:

Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, из которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась большая воронка. После тушения пожара на территории арсенала обнаружили до 10 аналогичных воронок. Что, по мнению политика, свидетельствует об аналогичном характере их минирования.

Также, по словам Арахамии, есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения “Укравіаруху” о пролете безпилотника невозможно проверить.

Политик подчеркнул, что заложить большое количество кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы этого никто не заметил, а их установка требует специальных знаний и навыков.

Поэтому нардеп предполагает, что все могло делаться в “условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день”. По его данным, в материалах дела эта информация отсутствует, а те, кто вели расследование, “по странному стечению обстоятельств, после этого получили повышение по службе”. Он отмечает, что изложенные факты могут свидетельствовать о фальсификации материалов уголовного производства.

Арахамия отметил, что в результате взрывов на самом мощном арсенале в Восточной Европе Украина потеряла имущества и боеприпасов на более 12 млрд гривен.

Как сообщал “источник”, в 2017 году в Балаклее произошел мощный пожар, в ходе которого погибла одна местная жительница, трое человек получили ранения. Последствия происшествия властям пришлось исправлять в течение нескольких месяцев, поскольку по территории были разбросаны боеприпасы.

В 2018 году, 3 мая, в Балаклее Харьковской области снова услышали взрывы. По словам местных чиновников, там проводили плановые подрывы снарядов, после чего в двух местах произошло загорание травы. Пожар стал причиной внеплановой детонации на территории у арсенала.