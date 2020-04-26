В Херсоне перекрыли мост из-за карантина: фото и видео с места протеста

В воскресенье, 26 апреля, сельхозпроизводители Херсонской области требовали открыть рынки по всей Украине, несмотря на карантинные меры.

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Об этом сообщают на Facebook-странице Херсонской областной государственной администрации.

Акция аграриев состоялась у Антоновского моста, на въезде в областной центр. Они заявили, что закрытия рынков лишает их возможности сбывать свою продукцию.

С требованием открыть рынки собрались около 200 активистов, которые перекрыли мост.

С активистами пообщался заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Чабан. Он рассказал аграриям об условиях, при которых возможно открытие продовольственных рынков, а также о поиске альтернативных путей гарантированного сбыта. Кроме того, договорились о встрече инициативной группы с представителями власти, которая состоится 27 апреля.

По словам Чабана, пройдет заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС по наработке альтернативных путей решения этого вопроса.

В сети опубликовали фото и видео акции.

“Мы уже мертвым завидуем, мы кредиты брали. А их надо отдавать” – сказал один из аграриев.

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