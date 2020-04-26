В Южной Корее сделали первое заявление о местонахождении Ким Чен Ына

Помощник президента Южной Кореи Мун Чжэ-Ин прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына, сообщил, что он жив и здоров.

Об этом сообщает Fox News.

“Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Подозрительных движений пока не обнаружено”, – сказал он.

При этом другие источники говорят, что северокорейский диктатор, вероятно, не умер, но восстанавливается после сложной операции.

А один из собеседников издания подчеркнул, что слухи о смерти Ким Чен Ына появлялись и ранее, когда он просто обращался за медицинской помощью.

Ранее “источник” сообщал, что в Северной Корее отреагировали на громкие слухи, что лидер страны Ким Чен Ын скончался после неудачной операции на сердце.

Также, в сети появились новые подробности возможной гибели лидера КНДР Ким Чен Ына.