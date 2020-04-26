Живой и здоровый? В КНДР показали неожиданное видео с Ким Чен Ыном после слухов о смерти

В воскресенье, 26 апреля, лидер КНДР Ким Чен Ын, о смерти которого сообщили СМИ, встретился с рабочими в Северной Корее.

Видео в сети опубликовала Национальная радиокомпания Северной Кореи.

Ким Чен Ын встретился с рабочими, которые строили город Самджион.

Таким образом слухи о смерти лидера КНДР не подтвердились.

Накануне помощник президента Южной Кореи Мун Чжэ-Ин прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына.

“Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсан с 13 апреля. Подозрительных движений пока не обнаружено”, – сказал он.

Ранее “источник” сообщал, что в Северной Корее отреагировали на громкие слухи, что лидер страны Ким Чен Ын скончался после неудачной операции на сердце.

Также, в сети появились новые подробности возможной гибели лидера КНДР Ким Чен Ына.