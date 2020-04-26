Россия устроила дипломатический скандал, “столкнув лбами” Польшу и США

Сложная операция по дезинформации, которую, вероятно, провела Россия, по мнению Польши, стала причиной ослабления польско-американских отношений.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на агентство AP.

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин отметил, что Польша продолжает расследование и пока не имеет окончательных доказательств о причастности РФ к операции. Но также он подчеркнул, что все признаки информационной атаки указывают на действия Кремля.

Под “атакой” имеется ввиду нападение на сайт Института военных исследований в Варшаве, военной академии, которая готовит польских военных лидеров. Жарин заявил, что на сайте было опубликовано поддельное письмо от имени ректора, с призывом к польским солдатам бороться с “американской оккупацией”.

Письмо опубликовали на новостных порталах, в том числе на одном, который известен пропагандой дезинформации.

“Содержание письма отвечало основному нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США”, – сказал Жарин.

По его словам, польские власти считают, что цель атак – информационный хаос, подрыв морального духа польских солдат и разжигание антиамериканского настроения.

Жарин утверждает, что Кремль пытается использовать кризис, который возник из-за пандемии коронавируса. Таким образом Россия хочет освободиться от международной изоляции и убедить Запад отменить санкции, введенные из-за агрессии против Украины.

Как сообщал “источник”, ранее между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал, который возник из-за возражений России против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению “Пражской весны” в 1968 году.



Также Россия отказала в выдаче визы члену делегации Конгресса США, сенатору-демократу Джин Шахин, после чего сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррасо отменили свою поездку в Россию.