В Одессе люди хлынули на кладбища, несмотря на карантин: фото

В Одессе в поминальное воскресенье люди массово отправились на кладбища, несмотря на карантин.

Об этом сообщает Telegram-канал “Одесса INFO”.

“Венки и большое количество людей на кладбищах. Одесситы не прислушались к властям и направились на кладбища, несмотря на угрозу распространения коронавируса“, – отмечается в подписи под фото.

26 апреля в Украине главный поминальный день в году – Гробки или Проводки.

В этот день многие посещают кладбища и поминают умерших.

В ряде регионов Украины доступ на кладбища решили закрыть, а в Одессе и Херсоне туда ограничили въезд и запретили устраивать там застолья.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что в Киеве люди на автомобилях массово прибывают на кладбища.

Поминальные дни в 2020 году в Украине перенесли из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.