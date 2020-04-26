Глоток свободы: в Испании пошли на важный шаг для детей во время карантина

В Испании разрешили детям снова играть на улице, но не более часа и только в сопровождении взрослого.

“Бунт” в Германии и свыше 200 тыс. смертей: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает Еuronews.

За последние сутки жертвами коронавируса в стране стали 288 человек.

“Умерли менее трехсот заразившихся. Мы не видели таких цифр уже очень давно. Конечно, радоваться подобной статистике сложно. Но эти цифры позволяют смотреть на развитие эпидемии с некоторым оптимизмом”, – прокомментировал координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения Фернандо Симон.

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Если снижение числа случаев заражения продолжится, правительство обещает приступить к смягчению ограничительных мер со 2 мая – разрешить гражданам гулять и заниматься спортом на улице.

К настоящему моменту в Испании зафиксировали 223 759 случаев инфекции, от коронавируса в стране умерли 22 902 человека.

Ранее “источник” сообщал, что за сутки пятницы, 24 апреля, в Испании от коронавируса умерли 367 человек и, несмотря на довольно приличное количество жертв, этот показатель указывает на положительную тенденцию.