Зеленский наградил украинских пожарных, “воевавших” с огнем в зоне ЧАЭС: фото

После того как президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв аварии на Чернобыльской АЭС, он наградил пожарных, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Гарант приехал с рабочей поездкой в Киевскую область, где встретился с работниками ГСЧС Украины. Он вручил 22 спасателям государственные награды.

Отмечают, что перед этим Владимир Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара.

“Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои”, – сказал глава государства, обращаясь к спасателям.

Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса – более одиннадцать тысяч гектаров.

“Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат”, – заявил президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также поблагодарил спасателей за их подвиг.

“В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям – сегодня более тысячи человек работают на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит плечом к плечу и делает эту работу”, – сказал политик.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и председатель ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили главу государства с ходом ликвидации очагов пожара.

Как сообщал “источник”, в сети появилась жуткие фото и откровенная история спасателя о тяжелой работе в Чернобыльской зоне отчуждения, где вспыхнули пожары.