“Роковая” ошибка: всплыли новые детали таинственной “гибели” Ким Чен Ына

В сети появились новые подробности возможной гибели лидера КНДР Ким Чен Ына, он “умер” во время неудачной операции на сердце.

Об этом сообщает New York Post.

Сообщается, что ему делали стентирование. Кардиохирург, выполнявший операцию, так нервничал, что у него дрожали руки. И это привело к печальным последствиям.

Журналисты обратили внимание на то, что государственное телевидение КНДР прервало все программы и показывает уже некоторое время нарезку хроники с Ким Чен Ыном под музыку Чайковского из “Лебединого озера” – в лучших советских традициях.

Напомним, что ранее на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР было принято решение, что в случае внезапной смерти Ким Чен Ына или других непредвиденных причин страну возглавит его 31-летняя младшая сестра Ким Ё Чжон

Именно ей удостоена роль руководить Северной Кореей при экстренной ситуации с ее нынешним лидером. В борьбе за власть у нее нет конкурентов среди родственников.

Ранее “источник” сообщал, что в Северной Корее отреагировали на громкие слухи, что лидер страны Ким Чен Ын скончался после неудачной операции на сердце.