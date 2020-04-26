Бедствие планетарного масштаба: Зеленский почтил память жертв аварии на ЧАЭС

Президент Украины почтил память жертв аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года.

По случаю 34-й годовщины событий на своей странице в Facebook глава государства вспомнил о тех, кто погиб во время самой аварии и во время ликвидации ее последствий.

“Для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно осложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность”, – написал он.

По словам Зеленского, он с глубоким уважением относится к ликвидаторам аварии и тем, кто сегодня обеспечивает восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

“Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира”, – добавил он.

Ранее “источник” публиковал детали о трагедии, которые доказывают, что о вероятности аварии в СССР знали заранее и могли сделать хоть что-то, чтобы ее предотвратить.