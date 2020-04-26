В Киеве авто берут “штурмом” кладбище в поминальное воскресенье: фото

В поминальное воскресенье в Киеве автомобили массово прибывают на кладбище.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

“Все хотят попасть на кладбище. Каждые 40 секунд подъезжают машины“, – отмечается в подписи под фото.

26 апреля в Украине главный поминальный день в году – Гробки или Проводки.

В этот день многие посещают кладбища и поминают умерших.

Принятие решений о проведении в Украине поминальных дней центральная власть ранее переложила на местных чиновников. Именно на местах принимают решения, закрывать ли кладбища.

В ряде регионов Украины доступ на кладбища решили закрыть, а в Одессе и Херсоне туда ограничили въезд и запретили устраивать там застолья.

Как сообщал “источник”, поминальные дни в 2020 году в Украине перенесли из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.