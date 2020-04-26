На коленях и с флагами: под Львовом трогательно встретили погибшего на Донбассе бойца ВСУ, видео

Во Львовской области на коленях встретили тело 33-летнего Андрея Алешина, который погиб на передовой 22 апреля.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Андрей Алешин родился в Славском, где его и похоронят 26 апреля.

По информации из открытых источников, Андрей служил в 128 бригаде по контракту. Уже вскоре должен был вернуться домой.

В сети опубликовали трогательные кадры, как встречали тело украинского солдата на Львовщине.

25-26 апреля в Сколевском объявлен траур по погибшим военнослужащим.

Как сообщал “источник”, украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по врагу в ответ на вооруженные провокации боевиков.

Напомним, что во время обстрелов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совершили в понедельник, 20 апреля, боевики на Донбассе, погиб лейтенант Андрей Шинкарук.