На коленях и с флагами: под Львовом трогательно встретили погибшего на Донбассе бойца ВСУ, видео

Во Львовской области на коленях встретили тело 33-летнего Андрея Алешина, который погиб на передовой 22 апреля.
Об этом сообщает Mukachevo.net.
Андрей Алешин родился в Славском, где его и похоронят 26 апреля.
По информации из открытых источников, Андрей служил в 128 бригаде по контракту. Уже вскоре должен был вернуться домой.
В сети опубликовали трогательные кадры, как встречали тело украинского солдата на Львовщине.
25-26 апреля в Сколевском объявлен траур по погибшим военнослужащим.
Как сообщал “источник”, украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по врагу в ответ на вооруженные провокации боевиков.
Напомним, что во время обстрелов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совершили в понедельник, 20 апреля, боевики на Донбассе, погиб лейтенант Андрей Шинкарук.