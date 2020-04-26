В КНДР сделали намек на “появление” Ким Чен Ына в “идеальном городе”: что это значит

СМИ Северной Кореи активно сообщают о том, что якобы лидер КНДР Ким Чен Ын посетил приграничный город Самджийон, который называют “идеальным социалистическим городом”. При этом доказательств его визита туда журналисты найти не смогли, что лишь подогревает слухи о возможном недуге или кончине лидера.

СМИ пишут, что Ким Чен Ын ведет “активную политическую жизнь”. Они отмечают, что лидер КНДР ведет публичную деятельность, но при этом никаких фотографий, которые это подтвердят, они предоставить не могут.

“Товарищ Ким Чен Ын выразил благодарность работникам, которые работают над созданием Самджийона. Рабочие страстно желают внести свой вклад в строительство социалистического центра”, – пишет одно из изданий.

Как известно, последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля.

Как ранее сообщал “источник”, в СМИ уже начала распространяться информация о возможном преемнике Ким Чен Ына – его младшей сестре Ким Йо Чжон.