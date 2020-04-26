Какие области лидируют по заболеваемости коронавирусом в Украине: карта и цифры на 26 апреля

По состоянию на утро, 26 апреля, коронавирус COVID-19 в Украине зафиксировали у 8617 человек, из них 209 летальных случаев, 840 человек выздоровели.
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Об этом сообщает Минздрав.
За прошедшие сутки в Украине заболели еще 492 человек, из них 8 умерли 58 выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 388 случаев;
- Волынская область – 241 случай;
- Днепропетровская область – 292 случая;
- Донецкая область – 29 случаев;
- Житомирская область – 348 случаев;
- Закарпатская область – 329 случаев;
- Запорожская область – 182 случая;
- Ивано-Франковская область – 731 случай;
- Кировоградская область – 323 случая;
- м. Киев – 1188 случаев;
- Киевская область – 542 случая;
- Львовская область – 348 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 111 случаев;
- Одесская область – 220 случаев;
- Полтавская область – 172 случая;
- Ровенская область – 508 случаев;
- Сумская область – 95 случаев;
- Тернопольская область – 607 случаев;
- Харьковская область – 147 случаев;
- Херсонская область – 87 случаев;
- Хмельницкая область – 70 случаев;
- Черновицкая область – 1341 случай;
- Черкасская область – 257 случаев;
- Черниговская область – 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, что в Херсонской области на въезд-выезд закрывают сразу три населенных пункта.
Также “источник” сообщал, что в одном из общежитий в Александровском районе города Запорожья зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, общежитие закрыли, больных отправили на лечение, а контактных – на обсервацию.