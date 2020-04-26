Какие области лидируют по заболеваемости коронавирусом в Украине: карта и цифры на 26 апреля

По состоянию на утро, 26 апреля, коронавирус COVID-19 в Украине зафиксировали у 8617 человек, из них 209 летальных случаев, 840 человек выздоровели.

“Бунт” в Германии и свыше 200 тыс. смертей: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает Минздрав.

За прошедшие сутки в Украине заболели еще 492 человек, из них 8 умерли 58 выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 388 случаев;

Волынская область – 241 случай;

Днепропетровская область – 292 случая;

Донецкая область – 29 случаев;

Житомирская область – 348 случаев;

Закарпатская область – 329 случаев;

Запорожская область – 182 случая;

Ивано-Франковская область – 731 случай;

Кировоградская область – 323 случая;

м. Киев – 1188 случаев;

Киевская область – 542 случая;

Львовская область – 348 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Николаевская область – 111 случаев;

Одесская область – 220 случаев;

Полтавская область – 172 случая;

Ровенская область – 508 случаев;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 607 случаев;

Харьковская область – 147 случаев;

Херсонская область – 87 случаев;

Хмельницкая область – 70 случаев;

Черновицкая область – 1341 случай;

Черкасская область – 257 случаев;

Черниговская область – 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, что в Херсонской области на въезд-выезд закрывают сразу три населенных пункта.

Также “источник” сообщал, что в одном из общежитий в Александровском районе города Запорожья зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, общежитие закрыли, больных отправили на лечение, а контактных – на обсервацию.