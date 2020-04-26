Вырывал с корнями деревья: на Закарпатье пронесся мощный ураган, фото и видео

25 апреля во второй половине дня Закарпатье накрыл мощный ураган, который натворил немало беды в регионе. Сильные порывы ветра вырывали с корнями деревья, которые падали на линии электропередач.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате непогоды 11 населенных пунктов Закарпатья остались обесточенными.

Также спасатели отмечают, что сильный ветер повалил восемь деревьев на автодороги.

На ликвидацию последствий непогоды были брошены спасатели местных пожарно-спасательных подразделений. Они распилили деревья и освободили проезжую часть.

О пострадавших пока информации нет.

Тем временем в ОГА сообщают, что в Иршавском районе сильный ветер повредил крыши зданий социальной сферы.

Так, в районной больнице было повреждено 300 квадратных метров кровли.

Также была повреждена кровля архивного отдела Иршавской РГА.

Ветром были повреждены крыши школ в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.

Напомним, что утром 26 апреля на Украину надвинулся циклон, который принес в страну долгожданные дожди.