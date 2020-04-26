Перерезали вены: на Буковине заключенные устроили кровавый бунт в СИЗО из-за коронавируса

В Черновицком следственном изоляторе бунтуют заключенные. Их встревожило прибытие в исправительное учреждение подследственного, зараженного COVID-19.

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Как сообщает “источник”, агентству УНИАН в СИЗО сообщили, что в ночь на 25 апреля группа заключенных закрылась в камерах.

Такие действия последовали от заключенных из трех камер. Трое из них порезали себе вены.

Заключенного с коронавирусом доставили в учреждение 23 апреля. В СИЗО говорят, что заключенный был размещен с соблюдением всех необходимых карантинных требований отдельно от других заключенных и осужденных.

“Персонал, который осуществляет надзор, обеспечен средствами индивидуальной защиты, учреждение – дезинфицирующими средствами”, – говорят представители учреждения.

Интересно, что уже двое инспекторов следственного изолятора попросили у руководства предоставить им отпуск.

На место событий уже выехало руководство департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.

Напомним, что в Херсонской области на въезд-выезд закрывают сразу три населенных пункта.