Лучше места не нашел: в сети показали фото наглого “героя парковки” в Харькове

В Харькове заметили нарушителя на авто, который припарковал машину в неположенном месте.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Ху*вый Харьков”.

На улице Валентиновской “герой парковки” оставил свой автомобиль одновременно и на газоне и на тротуаре. Машина стала так, что пешеходам приходится обходить ее по проезжей части или по зеленым насаждениям прямо под окнами жилой многоэтажки.

Как сообщал “источник”, 22 апреля в Киеве нарушитель припарковал свой автомобиль на дороге, мешая проезду общественного транспорта. Нарушитель оставил машину марки Hyundai (AA8777EP) на обочине узкой дороги и пошел по своим делам.

Также ранее в Киеве заметили наглого “героя парковки”, который припарковал свой автомобиль на пешеходном тротуаре.