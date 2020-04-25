Животные вернутся: что будет с Чернобыльским заповедником после “адских” пожаров

Пожары в зоне отчуждения, которые начались 4 апреля, и все еще продолжаются, уже уничтожили 11,5 тыс. га Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника – 5% территории.

Об этом на онлайн брифинге сказал директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.

“По предварительным оценкам, пострадало около 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% заповедника. Из них леса – около 35%, залежи – 55%, водно-болотные угодья – 10%. Согласно предварительному зонированию, это преимущественно зоны антропогенной нагрузки и буферные зоны“, – сообщил Галущенко.

Он добавил, что огнем повреждены определенные растительные группы. Животным повезло больше – во время пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк не родился. Наиболее уязвимая группа – птицы, которые гнездятся на землях: тетерикови, кулики, водоплавающие – в это время еще не приступили к массовому гнездованию. Возможны единичные случаи гибели кладок, но есть вероятность, что процесс будет возобновлен.

“Большие млекопитающие и копытные убежали. На локальном уровне кормовая база утрачена, но они вернутся туда через некоторое время. Наибольшие потери – малые млекопитающие, малые птицы, рептилии, амфибии”, – уточнил Галущенко.

Он добавил, что животные вернутся в места пожарищ через 2-3 месяца после пожаров.

Как сообщал “источник”, всети появилась жуткие фото и откровенная история спасателя о тяжелой работе в Чернобыльской зоне отчуждения, где вспыхнули пожары.