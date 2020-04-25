Закрыли на вход и выход: подробности о массовой вспышке коронавируса в общежитии Запорожья

В одном из общежитий в Александровском районе города Запорожья зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, общежитие закрыли, больных отправили на лечение, а контактных – на обсервацию.

Об этом сообщает “Укринформ”.

“Первой заболела женщина. Семейный врач поставил предварительный диагноз, больная была госпитализирована. Диагноз подтвердился. После чего, был проверен весь 5-й этаж, где жила больная, протестированы все жители и подтвердилось еще 11 случаев, но они бессимптомные. Сейчас общежитие закрыто на вход и выход. Будут проверены и остальные жители“, – сообщил председатель Александровской райадминистрации Валерий Мостовой.

Вместе с тем, жители общежития рассказали, что женщина болела восемь дней: у нее была повышенная температура, она задыхалась, однако госпитализировали ее только тогда, когда ее состояние значительно ухудшилось.

Возле общежития установлен пост полиции. В здании проводится дезинфекция. Всего там проживают около 200 человек.

“Мы раздадим телефоны бесплатной доставки продуктов, воды, телефоны управляющей компании, администрации, чтобы люди, которые остаются в общежитии, могли связаться, в случае, если будут возникать вопросы. Будем их максимально изолировать“, – сообщил Мостовой.

Как заверили в горсовете, всем жителям общежития сделают тесты на коронавирус, так как в большинстве выявленных случаев люди не имели никаких симптомов COVID-19.

Как сообщал “источник”, в городе Вишневое Киевской области, в одном из общежитий также зафиксировано массовое заболевание COVID-19. Из 224 жителей, заболевание подтверждено у 78 человек, из них 16 детей до 17 лет.