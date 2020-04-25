Вероятная смерть Ким Чен Ына: появилась важная информация в американских СМИ

Вокруг длительного отсутствия на публике главы КНДР Ким Чен Ына появились различные слухи: согласно некоторым из них, северокорейский лидер умер после неудачной операции на сердце.

Об этом сообщает американское издание New York Post со ссылкой на ряд источников.

Издание отмечало, ссылаясь на японский журнал Shukan Gendai, что Ким Чен Ын якобы находится в “вегетативном состоянии”, однако позже появилась информация и о смерти главы КНДР.

Журналисты ссылаются на вице-директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, по словам которой Ким Чен Ын скончался. Об этом ей якобы рассказал “очень надежный источник”. В китайских соцсетях ее пост получил широкое распространение.

Также издание сообщает о других слухах, распространяемых в Китае, о том что операция на сердце Ким Чен Ына пошла не по плану из-за дрожания рук у хирурга.

Как ранее сообщал “источник”, в СМИ уже начала распространяться информация о возможном преемнике Ким Чен Ына – его младшей сестре Ким Йо Чжон.