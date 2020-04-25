“Карантинный” материал будут повторять: что ожидает украинские школы после возобновления учебы

В начале следующего учебного года в школах проведут так называемое корректирующее обучение – учителя пройдут с учениками материал, изучение которого пришлось на карантин.

Об этом сообщила в интервью “Радио Свобода” исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

“Чтобы учителя могли выяснить, какой материал, в каком объеме освоили их ученики, обобщить этот материал, подытожить. То есть они должны “диагностировать” ситуацию с тем материалом, с которым ученики работали во время карантина. И это будет то время, когда учителя смогут, поняв ситуацию, объяснить, повторить и обобщить отдельные темы для того, чтобы выровнять ситуацию с освоенным учебным материалом“, – пояснила Мандзий.

Руководительница МОН подчеркнула, что учебный год в школах в дистанционной форме должен завершиться в конце мая.

“В июне точно не будет учебного процесса, будет окончание учебного года, оформление школьных документов. МОН рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс в учебных заведениях заканчивался в последнюю неделю мая. Так и в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут происходить до конца мая“, – уточнила она.

Как сообщал “источник”, даты проведения ВНО в этом году будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля.