Под Киевом масштабный пожар сжег дачные дома: опубликовано жуткое видео

Около села Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области 25 апреля возник пожар травяного настила и камыша на площади около 20 га.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГСЧС Украины.

Отмечается, что из-за сильного ветра огонь перекинулся на дачные дома – сгорело как минимум три хозяйственные постройки и два дачных дома. Спасено пять жилых домов.

По данным спасателей, угрозы распространения огня на жилой сектор нет. Жертв и пострадавших нет.

На Facebook-странице “Киев Оперативный” опубликовали видео с места пожара.

Как сообщал “источник”, 24 апреля, в городе Ирпень под Киевом, снова горело. Пожар произошел около 11 утра в в бывшем глинодобывающем карьере в районе завода “Планета Пластик”.