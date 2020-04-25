Футболист известного европейского клуба введен в искусственную кому

Полузащитник французского “Монпелье” Хуниор Самбия был введен в состояние искусственной комы после того, как его здоровье серьезно ухудшилось после госпитализации.

Об этом сообщает Le Parisien.

Агент 23-летнего хавбека Фредерик Герра сообщил, что тест на коронавирус, сделанный его клиентом, дал положительный результат. По его словам, Самбия мог заразиться болезнью во время похода за покупками в магазин. В настоящее время состояние футболиста оценивается как тяжелое. Самбия стал первым футболистом французской Лиги 1, заразившимся коронавирусом.

Всего во Франции болезнь выявлена у более 123 тыс. человек.

Ранее “источник” сообщал, что одноклубник звезды сборной Украины уже месяц не может вылечить коронавирус.